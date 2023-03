Imu non pagata, avviso di recupero in carcere per Roberto Savi

Il Comune di Bologna ha inviato un avviso di accertamento a Roberto Savi, in carcere dal 1994 e all’ergastolo per i delitti della banda della Uno bianca, contestandogli di non aver pagato l’Imu nel 2017.

L’avviso per il recupero, alcune centinaia di euro con la sanzione, nei giorni scorsi ha raggiunto il killer nel carcere a Bollate, dove si trova recluso.

Il mancato pagamento - come riporta L'Ansa - riguarderebbe due immobili: uno, sequestrato nel 1994 e un secondo, la cui quota di proprietà era stato ceduta da anni, cioè da quando ci fu la separazione, poco dopo l’arresto, dall’ex moglie.

L’avvocato difensore e tutore di Savi, interdetto dopo la condanna, si attiverà con gli uffici comunali per chiarire quello che dovrebbe essere un errore nell’intestazione della proprietà e ora potrebbe rivolgersi al giudice tutelare.

