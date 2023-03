Ambulanza ‘spaziale’, il primo viaggio è a Bologna

Il primo viaggio dell’ambulanza ‘spaziale’ Rocketvan ha come destinazione via Roma a San Lazzaro di Savena. Il mezzo della Croce Rossa Italiana, chiamato Rocketvan, è un’ambulanza wrappata in stile ‘spaziale’ ed è stata realizzata da Bimbo Tu.

Rocketvan ha accolto Aron, un bambino eritreo di otto mesi affetto da spina bifida, che insieme alla madre è sbarcato all’aeroporto Malpensa di Milano. Grazie anche alla raccolta fondi organizzata nelle scorse settimane dalla Virtus Bologna, Aron e sua madre sono giunti a Pass, il polo per l’accoglienza dei Servizi Solidali sede di Bimbo Tu, a San Lazzaro, per ricevere le cure del caso.