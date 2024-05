Ronda in Bolognina, Mazzoni: "Riporta a tempi bui"

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

"Nessuno e nessuna deve avere paura di uscire di casa a Navile e in tutta Bologna". Così la presidente del quartiere e segretaria del PD cittadino Federica Mazzoni commenta le ronde del Movimento dei Patrioti di questa notte,

Per Mazzoni "non sono necessarie ronde, ma rimettere al centro il concetto di sicurezza urbana integrata. Come Amministrazione comunale e di Quartiere, insieme alla Capo di Gabinetto Matilde Madrid - spiega -

con le forze dell’ordine e tutti i soggetti che fanno presidio sociale e culturale siamo impegnati per prevenire e rispondere con senso di comunità quando accadono reati. Sollecitiamo e collaboriamo quotidianamente con le forze dell’ordine affinché possano svolgere al meglio il proprio lavoro, nonostante le risorse attualmente a loro disposizione siano inadeguate e sproporzionate".

E poi la stoccata all'Esecutivo: "È imprescindibile che il Governo riconosca l'importanza di garantire ordine pubblico e l'incolumità dei cittadini come priorità assolute dello Stato, aumentando urgentemente gli investimenti e le risorse destinate alle forze dell'ordine".

"La gestione privata della sicurezza riporta a tempi bui"

"La nostra idea di sicurezza - insite la presidente - è quella di una presa di consapevolezza della comunità ed è per questo che con la Capo di Gabinetto svolgiamo incontri di vicinato con i cittadini e le cittadine, raccogliendo tutte le segnalazioni in modo da essere capillari e lanciare un segnale chiaro a chi delinque rispetto a una volontà di costruire una coesione sociale che non consenta di occupare gli spazi e agire in maniera illegale. La sicurezza dei cittadini è un bene pubblico - conclude - La sua gestione privata riporta a tempi bui che la nostra democrazia non vuole e non deve tornare a vivere".