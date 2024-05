Rispuntano le ronde tra Bolognina e stazione

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

"Spaccio a tutte le ore del giorno e della notte, risse a colpi di coltello, accetta e bottigliate sono purtroppo sempre più frequenti soprattutto nella zona di Piazza venti settembre dove agiscono impunemente pusher magrebini e centrafricani".

Nella giornata di ieri, due uomini e una donna nella zona hanno rapinato tre persone: uno dei due è stato arrestato e l’altro è stato denunciato mentre la donna è fuggita.

Lo dichiara la Rete dei Patrioti con i militanti che questa notte hanno pattugliato le strade della Bolognina e della zona stazione: "Zone tristemente note per essere completamente fuori controllo - si legge nella nota - Per una notte la zona è tornata in mano agli italiani per bene".

Rispuntano quindi le ronde, questa volta a opera della "Rete" che riunisce movimenti, associazioni e comitati di estrema destra nata a ottobre del 2020 a Montecatini.

In città, come si legge sul sito, aderisce alla rete "Bulaggna Dsdadet", movimento nato nel 2017 da un gruppo di tifosi che frequentano la curva dello stadio Dall'Ara.