Contagi e riaperture, in E-R indice Rt da zona gialla

Non si può tornare in zona gialla, per decreto, ma in numeri che l'Emilia-Romagna sta per portare in dote al consueto report settimanale del venerdì sono in deciso miglioramento.

Lo confermano alcune anticipazioni fornite dall'assessorato alla sanità, fornite ieri dall'assessora Raffaele Donini durante un punto stampa sui vaccini. Anche se nell'immediato non ci sono possibilità di entrare in zona gialla (non prevista per il mese di aprile) l'Rt dell'Emilia-Romagna continua a calare: a ieri l'indice era a 0,77. Per quanto riguarda l'incidenza, nel periodo 5-11 aprile è stata di 165 casi Covid su 100mila abitanti, quindi ben al di sotto della soglia di rosso dei 250 casi, anche se ancora lontana da quella di sicurezza -almeno psicologica- dei 50.

Altro fattore di peso: si stanno progressivamente svuotando i reparti Covid. L'ultimo report disponibile online da parte dell'Iss segnalava una percentuale di occupazione delle terapie intensive del 49 per cento e dei reparti covid del 48 per cento, ma anche in questo caso il trend è di decisa diminuzione.

Particolarmente sollevato da questa tendenza l'assessore alla sanità Raffaele Donini: "Per quanto riguarda il dato che a noi preoccupava di più, la situazione dei reparti ospedalieri, cominciamo a vedere un alleggerimento". E ancora:. "Siamo in una situazione di decrescita dei casi e alleggerimento dei reparti ospedalieri, ma non vanno mai trascurati i comportamenti attenti".

L'ultimo bollettino

Il calo si evince bene anche guardando all'ultimo bollettino: 'solo' 859 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, di cui 104 a Bologna, con gli ospedali che si alleggeriscono di altre 14 persone dalle terapie intensive e di 47 dai reparti ordinari. Si contano però altri 30 decessi, di cui 13 nella solo provincia metropolitana.