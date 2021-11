Deruba un passante, poi minaccia i carabinieri: "State lontani o vi infetto, ho l’aids"

Un arresto in zona universitaria la scorsa notte quando, poco dopo le 2, i carabinieri della centrale operativa di Bologna hanno ricevuto la telefonata di un giovane, 28enne italiano, che riferiva di essere stato rapinato del proprio iPhone, dal valore di 1.200 euro. Il furto all'incrocio tra via Irnerio e via Mascarella, ad opera di due magrebini che si erano appena allontanati.

Grazie alla minuziosa descrizione fornita dalla vittima, i militari del Nucleo Radiomobile di Bologna li hanno intercettati nelle vicinanze. Alla vista dei Carabinieri, uno dei due malviventi è fuggito, dileguandosi in piazza Verdi e disperdendosi tra la folla, mentre l’altro, vistosi braccato, ha preso a pugni un muro per ferirsi volontariamente e minacciare gli operanti con il sangue che gli stava uscendo: "State lontani o vi infetto, io ho l’AIDS".

I militari però non si sono lasciati intimorire dall'uomo che hanno arrestato immediatamente per rapina aggravata in concorso e resistenza a un pubblico ufficiale e invitato a farsi medicare dai sanitari del 118. Il rapinatore è stato identificato in un 20enne tunisino, senza fissa dimora e disoccupato. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il giovane è stato tradotto in carcere.