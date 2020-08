Turista belga si appropria di una Mobike, controlli a campione

Denunciato un turista belga che si era appropriato di una Mobike. I controlli dei vigili urbani di Bologna insieme al gestore del servizio di bike sharing Evlonet, il gestore di Mobike in Italia, ha portato a reciperare alcune biciclette. Nei giorni scorsi alcuni agenti del reparto Porto-Saragozza, in moto, grazie alla collaborazione di un operatore del gestore del bike sharing in città in grado di georeferenziare le bici, hanno intercettato le Mobike in movimento ma "prive di regolare pagamento".

I controlli a campione su alcuni ciclisti hanno portato alla denuncia in stato di liberta' per ricettazione di un turista belga che si era appropriato di una bici arancione oggetto di furto. È stato inoltre possibile, informa Palazzo D'Accursio, recuperare due Mobike che erano state manomesse e lasciate in sosta in strada. I controlli "finalizzati a contrastare l'uso improprio, il furto e il danneggiamento delle Mobike, continueranno anche nelle prossime settimane", avverte il Comune.