Finge di essere in chiesa per pregare e ruba i soldi dalla cassetta delle offerte

I Carabinieri hanno arrestato un uomo per aver rubato le offerte della parrocchia. E' successo nella Chiesa di San Camillo a San Giovanni in Persiceto nel pomeriggio di ieri: il parroco si è insospettito perché non lo aveva mai visto in chiesa e ha segnalato la cosa al 112, che subito ha mandato degli uomini. Una volta sul posto hanno sorpreso in flagranza di reato il 41enne rumeno senza fissa dimora, che addosso aveva 64 euro in moneta.

Monete che erano contenute nella cassetta delle offerte di cui aveva rotto la serratura. Arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma dei Carabinieri, domani mattina (contestualmente all’udienza di convalida dell’arresto), sarà celebrato nei suoi confronti il processo con rito direttissimo.

Arrestato a Budrio: doveva essere in carcere per rapina e ricettazione

A Budrio invece i Carabinieri hanno rintracciato un 27enne pluripregiudicato e lo hanno tratto in arresto in esecuzione di un ordine di cattura della Procura di Bologna, dovendo espiare 2 anni e 4 mesi di reclusione. I reati alla base del provvedimento rapina e ricettazione, tutti commessi nella provincia di Bologna in giovane età, tra gli anni 2013 e 2014. L’arrestato è stato associato alla casa circondariale di Bologna.