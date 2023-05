Ruba il telefono in un bar del centro, 17enne nei guai

I Carabinieri della Stazione Bologna Indipendenza hanno denunciato uno studente 17enne, incensurato, per reato di tentato furto aggravato.

Poco dopo mezzanotte, all’interno del bar “Caffè Maxim” di piazza della Mercanzia, il minore, approfittando di un momento di distrazione, ha rubato del telefono cellulare di una studentessa universitaria 25enne.

La ragazza, mentre stava chiacchierando con una sua amica, 36enne di Bologna, all’interno del locale, aveva appoggiato sul tavolo il proprio telefono, non accorgendosi dell’arrivo del 17enne che se l'è subito data a gambe.

All’esterno del locale, un 30enne di Viterbo, si è messo all’inseguimento del ladruncolo lungo via Rizzoli, seguito dalla vittima e dalla sua amica, mentre un passante ha chiesto aiuto ai Carabinieri Il minore, originario del Marocco, domiciliato presso una comunità di Bologna e da pochi giorni sul territorio nazionale, è stato raggiunto e bloccato in via Altabella.

Il telefono cellulare è stato trovato e restituito alla proprietaria, ancora in evidente stato di agitazione per l’accaduto.

Il 17 enne, una volta identificato, è stato denunciato alla Procura della Repubblica per i Minorenni e riaffidato alla comunità bolognese.