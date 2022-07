Rubava vestiti nei negozi di via Indipendenza: 24enne in manette

Un giovane di 24 anni è stato arrestato dalla polizia per rapina impropria, lesioni e resistenza al pubblico ufficiale. I fatti ieri alle 12 quando un dipendente di un negozio di abbigliamento di via Indipendenza ha chiamato la polizia perché il 24enne, cittadino marocchino, aveva aggredito un addetto alla sicurezza che si era accorto di un furto. Nello zaino infatti l'uomo nascondeva oltre 300 euro di capi rubati in diversi negozi della via.

L'agente di sicurezza si è difeso e durante la colluttazione si è anche fatto male alla mano, guaribile in pochi giorni. A soccorrerlo, prima è intervenuto un poliziotto libero dal servizio, che ha anche aiutato a fermare l'uomo, poi gli agenti di polizia del Commissariato Santa Viola.

Il 24enne è stato anche denunciato per furto e ricettazione per la merce sottratta negli altri negozi.