Rubbiani occupato, la dirigente: "Lucchetti ai cancelli". Studenti: "Noi minacciati e filmati"

E' ancora tensione all’istituto professionale Aldrovandi Rubbiani Moda, tutte le tre sedi sono occupate dal 14 marzo. Come scrive in una nota la dirigente scolastica Teresa Pintori "si e? impedito ai professori di entrare a scuola e alla preside di entrare nel suo ufficio".

Pintori parla anche di lucchetti ai cancelli "di cui solo gli occupanti hanno le chiavi e sono state fatte barricate con i banchi alla sede dell’Economico", le lezioni quindi sono interrotte. Il 14 marzo è stato richiesto l’intervento dei Carabinieri che attendono eventuali denunce e responsi dall'Autorità Giudiziaria.

Di altro tenore invece la nota degli studenti: "Il coordinatore di plesso si è recato presso l’entrata principale accompagnato dal suo collega. All’ingresso ha cominciato a pretendere di entrare, nonostante il dichiarato stato di occupazione, minacciando gli studenti di conseguenze future. Nel momento in cui una studentessa è dovuta uscire dal complesso, il signore in questione ha forzato l'ingresso della nostra occupazione e ha ordinato al suo collega di filmare la scena ben assicurandosi che ci fosse l’audio. Alla richiesta di studentesse e studenti minorenni di non essere filmati il buon coordinatore ha deciso di tapparsi le orecchie, non ascoltarci e per l'ennesima volta invisibilizzare le nostre richieste".

Non è il primo episodio che coinvolge l'istituto bolognese: a fine ottobre del 2022 per contrasti con la dirigente, il personale aveva proclamato lo stato di agitazione, ad aprile vi era stata un'altra occupazione.

"Strattonate, spintonate, ci hanno strappato i capelli"

"Alla richiesta di uscita dalla scuola di una studentessa, aprire il cancello è stato necessario. Nel fare ciò siamo state strattonate, spintonate e ci hanno strappato i capelli - scrivono ancora studenti e studentesse - questa è la risposta al disagio che viviamo a scuola. Da parte di chi dovrebbe ascoltarci e aprirsi al dialogo vediamo solo finzione, gravi pressioni e minacce".

Alunni e dirigente: due posizioni in contrasto

Tra le motivazioni dell’occupazione, scrivono gli occupanti "c’è anche la creazione di una scuola orizzontale in cui gli studenti siano tutelati, i loro diritti vengano rispettati e le loro volontà ascoltate e considerate alla pari di quelle dei professori. L’occupazione, una forma di protesta a sfondo politico, dovrebbe essere rispettata, e con essa la libertà di manifestare dissenso contro questo sistema scolastico; agli studenti dovrebbe essere permesso di svolgere le loro attività affinché lottare per i loro diritti, i loro spazi, per immaginarsi un futuro diverso a seconda della propria immaginazione e dei loro desideri non sia considerato un semplice capriccio, ma una reale istanza per cambiare il presente".

La dirigente nella sua note scrive invece di aver visto scritte e "richieste su cui si poteva tranquillamente discutere, se fossero state espresse. Con disappunto leggo di disservizi e di mancanza di cura degli spazi scolastici.

Con indignazione ho sentito parlare di mancanza di ascolto e cura e umanita? da parte del personale scolastico" e conclude "mi chiedo se questa sia davvero la voce di tutta la Scuola. Mi chiedo se veramente la maggioranza di voi non vede lo sforzo che viene fatto per migliorare gli spazi scolastici. Mi chiedo se davvero voi tutti pensate che la nostra Scuola manchi in umanita? ed ascolto ed attenzione".