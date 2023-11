Rudy Guede a Bologna, ripercorre l'incubo di Perugia: "L'errore giudiziario è stato un treno impazzito"

Rudy Guede è l'unico condannato per l'assassinio di Meredith Kercher, la ragazza inglese in Italia per il progetto Erasmus uccisa nella notte fra il 31 ottobre e il 1°novembre 2007 a Perugia, nella casa di via della Pergola che condivideva con altri studenti. Un delitto altamente mediatico su cui si è detto tutto e il contrario di tutto, e che oggi a Bologna finisce al centro di un incontro dal titolo "L'errore giudiziario" insieme a uno dei suoi protagonisti, adesso anche autore del libro (coautore per la precisione, visto che è stato scritto a quattro mani con il giornalista Pierluigi Vito) intitolato "Il beneficio del dubbio. La mia storia".

Al tavolo, per l'incontro organizzato nel convento di San Domenico dal centro studi giuridici Lex Iuris, dall'associazione Libera-Mente Civica, con il patrocinio della Camera Penale di Bologna e dell'Unione delle Camere Penali Italiane ci sono gli avvocati Domenico Truppa, Marco Baroncini e Massimo Zanetti, oltre al magistrato Stefano Dambruoso. A moderare l'avvocato Francesco Cardile.

L'incontro fra Pierluigi Vito e Rudy Guede è avvenuto in carcere. I due erano stati messi in contatto da una persona che faceva volontariato con i detenuti: "Abbiamo cominciato a vederci dentro questa stanza due metri per tre, con la porta blindata e le sbarre alle finestre: carta e penna erano le uniche cose che potessero entrare. - raccolta il giornalista - Quello che andava fatto era ritessere il filo dell'esperienza umana di Rudy. Una persona che sta in carcere deve scrostarsi di dosso i pregiudizi e lui allo stesso modo, poteva avere preconcetti nei miei confronti. Ma siamo stati bravi entrambi in questo. Lui mi ha detto 'Leggiti le mie sentenze per capire perché io sono qui dentro'. Una cosa coraggiosa dal mio punto di vista. Adesso è una persona che sconta un passato difficile, ha delle ferite aperte, ma colpisce perché riesce a essere socievole e generoso. Il libro, sia chiaro, non vuole essere una santificazione e per quanto riguarda lui, la cosa importante è che ora sia una persona perfettamente inserita".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Rudy parla di quella notte che definisce "maledetta". Aveva tentato di soccorrere Meredith, ma la paura era tanta e la situazione assolutamente nuova e inimmaginabile. Dentro al libro c'è anche questo e il motivo per cui lo ha voluto scrivere è chiaramente raccontare la sua versione, ricostruendo i fatti per come li ha vissuti lui. E alla domanda su Amanda Knox e Raffaele Sollecito trova solo un lungo silenzio.

"Il carcere è stato duro e mi ha lasciato i segni"

"Mi sono battuto tanto in questi anni. Il periodo in carcere è stato durissimo e ne porto tuttora i segni: ho avuto la fortuna di affrontarlo con forza, coraggio e determinazione grazie soprattutto alle persone che mi sono state vicine. La famiglia di Meredith: loro sono quelli che non hanno avuto risposte che avrebbero voluto. L'errore giudiziario è stato un treno impazzito e la mia una situazione da condannato impossibile: condannato in concorso ma con chi? E cosa ho fatto? Oggi però voglio avere in cuore la fiducia e ricominciare senza dimenticare, c'è sempre speranza".

La casa di via della Pergola a Perugia dove Meredith Kercher è stata uccisa