Il rumore degli aerei divide il PD: “La Regione cambi passo”

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

C’è malumore all’interno del Partito Democratico sulla questione dei voli rumorosi da e per l’aeroporto Marconi. In Regione, solo poche settimane fa, il consigliere dem Giuseppe Paruolo aveva mostrato alcuni dati sul rumore degli aerei e aveva ipotizzato la possibilità di dimezzare i voli rumorosi sulle abitazioni. “Serve un cambio di passo da parte della Giunta e degli uffici – scrive la Dire riportando le parole di Paruolo – i dati sono chiarissimi e tutte le risposte che tendono a riproporre motivazioni generiche, volte a rimandare una presa di coscienza del problema e un cambio di gestione dei voli anche di giorno, sono inaccettabili. La risposta di oggi è davvero inadeguata” dice il consigliere in seguito all’annuncio dell’assessore Igor Taruffi, il quale ha comunicato in Assemblea legislativa che la commissione antirumore promuoverà la valutazione della fattibilità tecnica di ulteriori misure del contenimento del rumore”.

Una misura che scontenta chi chiedeva da parte della Regione una risposta più decisa. “I dati sono chiari ed inequivocabili – dice Silvia Piccinini, consigliera regionale del Movimento 5 Stelle –. Una diversa gestione del traffico aereo al Marconi che possa ridurre i sorvoli sulla città è possibile. Per questo è inaccettabile che Enac, Enav e aeroporto continuino ad ostacolare l'utilizzo organico del sistema delle piste contrapposte, così come è francamente incomprensibile che la Regione continui a non voler prendere una posizione netta per tutelare finalmente il diritto alla salute dei cittadini”.

Scontenta è anche Silvia Zamboni, consigliera regionale di Europa Verde. "Sono rimasta esterrefatta dalla risposta di oggi. Con un anno di ritardo è arrivato lo studio dell'Ausl, che dimostra l'impatto del rumore aeroportuale sulla salute dei cittadini. Che non ci sia ancora la volontà di valutare un impiego diverso della pista e che la giunta non prenda in mano questa possibilità, mi delude. Anche perché la risposta che avevamo ottenuto a gennaio era di apertura. Oggi invece vedo un atteggiamento fin troppo di cautela. Bisogna tenere conto dell'esasperazione dei cittadini. Mi scrivono tutti i giorni e lamentano ancora i sorvoli notturni, non è vero che non ci sono più".