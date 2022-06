Rumore aerei, raccolta firme PD: "Riduzione drastica dei sorvoli"

Anche il Pd di Bologna si mobilita per la compatibilità degli aeroporto e sulla riduzione dei voli in orario notturno, I dem invitano a firmare nei circoli e nei banchetti organizzati al Navile la petizione con "obiettivi precisi e conquistabili" messa in campo dal partit.

Tra questi una diversa legislazione sulla compatibilità degli aeroporti, ma soprattutto una "riduzione drastica dei sorvoli su Bologna dalle ore 6 alle ore 8, e dalle 19 alle 23" e un "effettivo blocco del traffico aereo sulla città dalle ore 23".

"E' doveroso dare dettagliata risposta alle proposte contenute nei dossier di Cocompaer ( COmitato per la COMPatibilità AERoporto Città di Bologna - ndr) che da anni opera per un'effettiva compatibilità tra aeroporto e città", fanno sapere i dem bolognesi.

La petizione potrà essere firmata il 30 giugno e domenica 3 luglio dalle al circolo Lame e sabato mattina al circolo Cento Passi, come riferisce l'agenzia Dire. Domenica firme anche al circolo Bolognina. Lo sviluppo dell'aeroporto, spiegano il responsabile Pianificazione e Mobilità Michael Santi e la segretaria al Navile Valeria Ribani, "deve necessariamente essere ecocompatibile, ossia tollerabile per i cittadini che abitano al Navile la cui salute va tutelata non solo in termini di decibel, ma anche in un'ottica di benessere psicofisico globale". In questo senso il Pd di Bologna "non insegue proteste fini a se stesse come quelle che vediamo in queste ore, ma porta avanti la propria azione per una risoluzione positiva del problema all'interno delle sede istituzionali, attraverso la mobilitazione dei cittadini e il dialogo con i propri rappresentanti in Comune, Città Metropolitana e Regione".

In una nota anche i Verdi avevano sottolineato che "Bologna sta vivendo un aumento impressionante dei voli sopra la città, che sta trasformando la vita di tante persone in un inferno quotidiano e per questo motivo occorre trovare una soluzione immediata per restituire a migliaia di cittadini il diritto al sonno e alla salute", così Danny Labriola, co-portavoce dei Verdi sotto le Due torri.

Oltre allo studio Enav, atteso per fine anno, sul massimo utilizzo delle rotte del Marconi, si aspetta anche il nuovo report dell'Ausl sulla salute di chi vive nei pressi dell'aeroporto di Bologna.