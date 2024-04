Aeroporto Marconi, il rumore non dà pace ai residenti: "Una Pasqua da incubo"

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Un atterraggio dietro l'altro a distanza di pochissimi minuti, e un rumore che ha reso la Pasqua dei residenti "un incubo". La consigliera comunale del Partito Democratico Giulia Bernagozzi torna a lanciare l'allarme sul traffico aereo dell'aeroporto Marconi e i disagi che i sorvoli causano a chi vive nei dintorni dello scalo: "L'impressione - ha detto in aula - è che sono aumentati notevolmente i sorvoli diurni sulla città. Credo che i dati non smentiranno".

"In particolare - prosegue la consigliera - dopo la virata anticipata, che capiremo se ha avuto gli effetti desiderati, guarda caso gli atterraggi si susseguono a distanza di pochissimi minuti". È solo sui voli notturni, ammette Bernagozzi, "che è stato fatto un passo in avanti" grazie all'ordinanza che ha imposto un leggero cambio di rotta da mezzanotte alle sei del mattino. Ma per la dem serve una stretta più decisa come la chiusura dell'aeroporto di notte: "È una possibilità che va vagliata, anche valutando l'impatto economico sui lavoratori con le organizzazioni sindacali, certo, ma crediamo si possa ragionare affinché si riveda il sistema Marconi cercando di tenere insieme lavoratori, stakeholder e salute dei cittadini. Anche a Firenze si sono posti lo stesso problema e anche lì si sta andando verso una chiusura dell'aeroporto la notte".

Nei mesi scorsi il consigliere regionale del PD Giuseppe Paruolo aveva esposto una ricerca nata dal monitoraggio dei voli da e verso il Marconi, che evidenziava come utilizzando solo una delle due piste del terminal si sarebbero potuti risparmiare 17mila sorvoli l'anno. Un sollievo per le orecchie dei residenti del quartiere Navile e non solo. "I cittadini sono abbastanza esasperati e si confrontano anche duramente con noi, ma chiedono di non mollare e noi li rassicuriamo che non accadrà, conclude Bernagozzi, che sollecita "un ragionamento che tenga insieme gli aeroporti della regione: non si capisce perché uno si debba sviluppare in maniera così esponenziale e altri vadano verso la chiusura". In ogni caso, forse sarebbe il caso di "rivedere" i piani di espansione del Marconi.