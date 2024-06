Aeroporto e rumore: è scontro politico dopo lo studio dell’Ausl

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Continua a far discutere il problema rumore dell’aeroporto Marconi. Dopo lo studio dell’Ausl pubblicato da BolognaToday nei giorni scorsi, la questione è arrivata sui banchi del Consiglio comunale. Il report "certifica che c'è un problema di salute e benessere dei cittadini", afferma la consigliera del Partito Democratico Giulia Bernagozzi interrogando oggi in Question time la vicesindaca Emily Clancy. Sui territori più esposti, ricorda la consigliera, "c'è un aumento di alcune visite specialiste, ad esempio otorinolaringoiatriche" e "un altro dato sicuramente preoccupante è l'aumento di alcuni farmaci dovuti a problemi gastrici e ipertensivi". Questo mentre anche negli ultimi giorni "i sorvoli sono stati incessanti: parliamo a volte di una distanza di un minuto e mezzo" tra uno e l'altro, dice la Bernagozzi.

Una preoccupazione condivisa anche da Detjon Begaj, capogruppo di Coalizione Civica: “Siamo molto preoccupati per le prime notizie lette rispetto allo studio dell'Ausl - riporta la Dire -. Qualcuno pensa che facciamo solo polemica ma la realtà dice una cosa diversa”. Il consigliere Claudio Mazzanti del Pd chiama in causa Enac, Enav e il viceministro ai Trasporti Galeazzo Bignami: “Vergognatevi e siate seri, smettetela di raccontare balle e fate quello che avete detto”, altrimenti "organizzeremo delle manifestazioni per far capire che ci siamo".

La risposta alla maggioranza arriva da Fabio Brinati, consigliere di Fratelli d’Italia, che riporta le parole di Paolo Pandolfi, direttore dell'Epidemiologia dell'Ausl, secondo cui lo studio "non riesce a stabilire un nesso di causa ed effetto tra le patologie e il rumore dell'aeroporto". I dati, quindi, "non dimostrano niente”. In più, Brinati invita l'amministrazione a fare gli stessi studi anche nelle zone della movida, perché anche lì ci sono "residenti che soffrono per i rumori, non riescono a dormire e si stanno ammalando”.

La conclusione, per la vicesindaca Clancy, è quella per cui lo sviluppo del Marconi debba avvenire “tutelando i cittadini. Elementi di riduzione dell'impatto acustico devono essere intesi da tutti come la condizione necessaria a ogni previsione di sviluppo", aggiunge la vicesindaca, assicurando che il Comune intende "porre le basi per nuovi interventi e politiche specifiche per la tutela della salute di chi vive nelle zone più impattate dall'aeroporto ma anche in tutta la città". A tal proposito, "abbiamo installato centraline di monitoraggio acustico anche nelle zone a maggior afflusso e istituito un tavolo specifico con Arpae".