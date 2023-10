Rumore aeroporto, Marconi: "Trovata soluzione sui voli notturni"

Evidentemente la misura ha avuto gli esiti sperati e al Navile si riposa un po' meglio. Dunque, avanti con i sorvoli notturni sul Bargellino per gli aerei in arrivo e in partenza da Bologna tra la mezzanotte e le sei del mattino.

Per "unanime decisione dei componenti della Commissione aeroportuale 'rumore', Enac ha confermato la misura con un'ordinanza della Direzione territoriale dell'Emilia-Romagna, prorogando fino al 31 marzo del 2024, sia in decollo sia in atterraggio, le procedure operative decise in nei tavoli tecnici inter-istituzionali nel giugno scorso ed attuate in via sperimentale. "Ciò valutati i positivi risultati delle misure per l'abbattimento degli impatti di sorvolo notturno sulla città di Bologna, e sempre fatte salvo necessità imprescindibili legate alla sicurezza e safety delle operazioni di volo", informa l'Aeroporto.

La società di gestione del Marconi esprime dunque "soddisfazione per la stretta cooperazione dei componenti, assieme al gestore, la Commissione e per la comune e costante ricerca di un approccio bilanciato rispetto a tali tematiche, nel rispetto della regolamentazione e delle migliori prassi internazionali", aggiunge AdB.