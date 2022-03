Rumore People Mover, petizione popolare respinta in Regione

Alla fine non è passata al petizione popolare, ma la maggioranza ha votato divisa. Monitoraggio per due anni sul rumore della navetta stazione-aeroporto, per verificare che i residenti di via Carracci a Bologna non risentano degli eccessivi livelli di rumore dovuti alle rotaie del People Mover, la relazione del Comune secondo la quale il rumore in massima parte è dovuto al traffico locale, alla fine è passata.

Il voto è stato espresso in commissione Territorio, ambiente e mobilità, presieduta da Stefano Caliandro. I consiglieri hanno votato una relazione del Comune che dava un parere negativo alla petizione. Contro la relazione si sono espresse le opposizioni (Lega, Fratelli d’Italia e Rete civica) mentre Emilia-Romagna Coraggiosa, Movimento 5 stelle ed Europa Verde si sono astenuti. Voto favorevole, invece, da parte di Partito democratico e Lista Bonaccini.

La relazione sul rumore

La relazione è stata illustrata dalla funzionaria dei Lavori pubblici del Comune di Bologna, la quale ha spiegato come avverrà il monitoraggio dell’inquinamento acustico per due anni. La funzionaria, poi, ha risposto anche ad alcune domande dei consiglieri.

il condominio in via Carracci “verrà monitorato ancora, in quanto il piano di monitoraggio non è concluso. La norma non ci aiuta ad andare incontro alle richieste dei cittadini perché i livelli sono nei limiti”. E ugualmente in via Lazzaretto, dove un condominio, pur essendo nei limiti, segnala forti disagi. “Le prove con un velocità più bassa hanno dato risposte positive. Il concessionario presentò una proposta che non venne accettata da Comune e Arpae. In media, il monitoraggio sarà in due anni, un paio di volte, ma noi lo faremo ogni sei mesi. Un monitoraggio che va fatto con mezzi in funzione” ha concluso l’ingegnere.