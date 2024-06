Voli rumorosi, Lepore insiste: "Basta rimpalli, servono soluzioni"

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Negli ultimi giorni è tornato a parlare del rumore degli aerei che volano sopra Bologna dopo che il consigliere regionale del Partito Democratico Giuseppe Paruolo ha raccolto e mostrato nuovi dati sul tema. Del problema si parla da anni, eppure ancora non è stata trovata una soluzione, dato che gli abitanti del quartiere Navile e non solo continuano a lamentare un via vai incessante da e per il Marconi.

Questa mattina, a margine di una conferenza stampa a Palazzo d’Accursio, ha parlato della questione anche il sindaco Matteo Lepore: “A me interessa che si trovino le soluzioni. Ma basta rimpalli: il Roland Garros è già finito, ora bisogna quagliare. A me interessa, nella relazione con aeroporto, Enac e Governo, che si trovino le soluzioni. Credo sia fondamentale per i cittadini”. Tra l’altro, scrive la Dire riporando le parole di Lepore, “la nostra posizione è molto chiara, di grande prudenza rispetto a quello che è l'impatto ambientale e sociale del Marconi su Bologna. La vicesindaca Emily Clancy sta lavorando su questo e penso che si debba fare attenzione a tutti i dati che emergono, a partire anche da questi del consigliere Paruolo. Così come i dati che anche il nostro settore Ambiente ha presentato da tempo”.