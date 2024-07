Voli rumorosi, Bignami: “Comune trovi un equilibrio con l’aeroporto, o interveniamo noi”

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

“Non si può pensare che infrastrutture che nascono per assorbire dei volumi di determinato tipo possano essere spinte fino a livelli che non sono congeniti alla loro stessa esistenza e questo ancor meno se a detrimento della qualità della vita delle persone. Bisogna trovare un equilibrio, confidiamo che le istituzioni locali nel dialogo con aeroporto lo sappiano trovare. Consapevoli anche che, come in passato, se necessario il Governo interverrà”. Così il viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, Galeazzo Bignami, in merito all'impatto prodotto su Bologna dai voli del Marconi. Con i provvedimenti adottati “mi piacerebbe poter dire che abbiamo risolto il problema, in realtà vediamo che permane. Ma noi siamo spettatori perché il Governo non ha possibilità di intervento diretto”.

“Certo – continua il viceministro, che è intervenuto durante un evento all’aeroporto Marconi – se qualcuno si sveglia oggi perché prima fare una domanda al decisore politico avrebbe creato degli imbarazzi alla propria parte”, prosegue Bignami, allora questo “non ci piace. Se il problema esisteva, esisteva prima. Al contempo non vogliamo pensare che chi gestisce l'aeroporto non abbia consapevolezza che il problema c'è e va affrontato". Per il Governo c'è "una strada percorribile per coniugare questi opposti interessi, opposti ma non contrapposti - continua il viceministro - e confidiamo che le parti decidano di muoversi autonomamente”.

Insomma “non vorremmo dover riconvocare il tavolo per trovare noi una soluzione perché non è nostra competenza e perché le soluzioni trovate sul territorio sono le migliori”, dice ancora il viceministro. Le istituzioni locali però devono chiarire se per loro il Marconi è “funzionale alla crescita del sistema imprenditoriale e turistico o se abbia colto già sua la funzione e non debba andare oltre”. Se non addirittura calare la propria operatività, “cosa che le istituzioni locali potranno affermare con chiarezza una volta compreso da parte dell'aeroporto fino che a punto c'è disponibilità a restituire al territorio quanto di buono sta portando. Certo è importante il dato economico ma per noi viene prima di ogni cosa la qualità della vita delle persone” conclude Bignami. Lo riporta l’agenzia Dire.