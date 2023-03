Run Tune Up: il percorso e gli orari

Delle tre maratone che inonderanno la città domenica 5 marzo, la Unipol Run Tune Up sarà la prima a partire. Arrivata alla sua XIX edizione, la Run Tune Up si incrocerà con la Bologna Marathon (qui percorso e orari) e con la 30 chilometri dei Portici (qui percorso e orari).

Run Tune Up 2023, orari e percorsi

Lo start della mezza maratona (21 chilometri) è fissato alle ore 8.30 da via Indipendenza. Dopo la svolta in via Irnerio, il percorso si snoderà su via dei Mille, via Giovanni Amendola, attraverserà i viali per imboccare via Bovi Campeggi fino al sottopasso di via Zanardi. Da qui entra in Bolognina, girata in lungo e in largo arrivando fino alla stazione di Corticella. Il percorso da lì torna indietro: una volta rientrato nelle mura, invece di ripercorrere via dei Mille prenderà via Nazario Sauro, poi via Barberia, via de’ Carbonesi e da Piazza Galvani fino in Piazza Maggiore, dove termina la gara.

Per l’occasione, la gara ospiterà uno speciale trofeo per i dipendenti universitari e un trofeo dedicato ai dipendenti Unipol, sponsor della gara.

Le deviazioni delle linee bus

A Bologna oltre 40 linee di bus saranno soggette a modifiche di percorso dalle ore 8 alle ore 15.30 per effetto dei divieti di transito previsti in molte strade cittadine.

Le modifiche in vigore per il trasporto pubblico riguardano le linee 11, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 51, 52, 60, 68, 81, 86, 87, 88, 91, 93, 96, 97, 98, 99, 101, 356, 671, 677, 826, 916, 918 e T1

Bologna Marathon 5 marzo 2023 - I bus Tper deviati

Per ogni linea sono riportati i dettagli delle deviazioni per fasce orarie che tengono conto del transito di diverse competizioni in programma e comportano provvedimenti, tra cui la suddivisione delle principali linee urbane in due rami per impraticabilità del tratto centrale ed alcuni casi, più limitati, di temporanea sospensione del servizio.

Sempre in allegato, sono riportate anche le mappe delle fermate più a servizio del centro storico che saranno attive in concomitanza con la Marathon: quelle situate in zona Stazione (piazzale Medaglie d’Oro, viale Pietramellara, piazza XX Settembre) e nel primo tratto delle vie Marconi e Lame.

I provvedimenti adottati rispondono alla necessità di iniziare le deviazioni con congruo anticipo in modo da liberare le strade interessate dal transito dei podisti, all’esigenza di garantire per quanto più possibile i collegamenti con il centro città evitando al tempo stesso troppo numerosi cambi di percorso delle linee durante la giornata, nonché ad assicurare una pronta ripresa della regolarità dei servizi non appena sarà consentito il ripristino della viabilità ordinaria.