Concerto benefico di Russell Crowe a Bologna: tanti vip, arriva anche Alessandro Del Piero

Niente subligaculum da Gladiatore, stavolta il Premio Oscer Russell Crowe veste i panni del rocker. Ma non è finzione, sul palco bolognese del Teatro Comunale Nouveau è propro lui, che la sua carriera in effetti l'avrebbe anche cominciata impugnando una chitarra ben prima di arrivare alla statuetta dorata. E per il suo concerto, un po' evento mondano e un po' di più (molti di più) evento benefico sfilano anche alcuni nomi dello sport e dello spettacolo, primo fra tutti Alessandro Del Piero, a cui è stato anche dedicato un caloroso applauso poco prima del concerto. "Sono felice di essere qui nella bella Bologna!" ha detto l'artista neozelandese a inizio concerto. Per lui è la prima volta sotto le due torri e come ha raccontato alla stampa, dopo il tour sarà lieto di trascorrere una vacanza in Italia con la sua famiglia e i suoi due figli.

Il live è stata una delle tappe del tour internazionale della band del divo, che ne è voce e chitarra: il tour “Indoor Garden Party” ha preso il via il 9 maggio scorso in Australia e approda ora anche finalmente in Italia, affinchè il pubblico possa scoprire questo lato inedito ma non nuovo dell’artista. Nonostante la pluripremiata carriera, per Russell Crowe la musica non è certo un suo amore recente: fin dagli anni Ottanta l’attore ha affiancato la passione per la settima arte a quella per le sette note.

La tappa bolognese, dopo i concerti previsti a Catanzaro, Taranto e Roma non solo rappresenta l’unica possibilità per chi vive nel Nord Italia di assistere all’evento, ma assume un significato importante e dal forte impegno civile: Paolo Rossi Pisu, che con la sua Genoma Films organizza l’iniziativa, ha infatti scelto di devolvere – attraverso la raccolta fondi MIC – Cinecittà - l’intero incasso della serata, dedotti i costi tecnici, alle comunità dell’Emilia Romagna: "Nei prossimi giorni vi diremo quanto abbiamo raccolto" ha detto Pisu. Un’iniziativa di solidarietà che è stata subito ripresa dallo stesso Russell Crowe il quale l’ha appoggiata sentitamente e l’ha condivisa sui propri canali social anche con un simpatico video in cui parla in italiano.

Lo show bolognese di questa sera è anche il kick-off ufficiale del Terraviva Film festival (ieri Russell Crowe ha ricevuto un riconoscimento speciale), dedicato al cinema migrante e ai temi dell’inclusione, dell’ambiente e della sostenibilità che in autunno avrà la sua quarta edizione promossa da Genoma Films e l’Associazione Amici di Giana. Per lanciare la manifestazione e celebrare la sua presenza in Italia Russel Crowe riceverà il “Terraviva Green Award”, un prezioso riconoscimento per il suo costante e continuo impegno nella lotta al cambiamento climatico.