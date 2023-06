Russell Crowe e la sua prima volta a Bologna: "Dopo il tour torno in vacanza con i figli"

Russell Crowe si è fatto attendere. Tanto che nel frattempo nella sala stampa del Royal Carlton, dove lo aspettavano giornalisti e altri ospiti della conferenza stampa, si è persino intonato "Nel blu dipinto di blu" di Domenico Modugno come se le note della sua canzone italiana preferita potessero fungere da richiamo. E alla fine l'attore neozelandese, noto al mondo soprattutto per essere stato un gladiatore da Premio Oscar, è arrivato: "Questa è la mia prima volta a Bologna e se le domande della stampa saranno troppe e troppo lunghe, non riuscirò a visitare la città" ha scherzato per rompere il ghiaccio. Avrà tempo per un piatto di tortellini, per vedere Piazza Maggiore e magari fare un giro sotto i portici fino a domani sera, quando si esibirà sul palco del Teatro Comunale Nouveau con il suo "Indoor Garden Party" tour insieme alla sua band. Sì, perché la star di Hollywood in realtà è prima ancora musicista e adora che la gente si scomponga durante i suoi concerti. É esattamente quello che succederà anche a Bologna domani sera. Anche perché questo live ha anche un fine benefico: il concerto è a favore delle popolazioni alluvionate della Romagna.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La tappa bolognese, dopo i concerti di Catanzaro, Taranto e Roma (dove è stato un successo), includerà anche un significato importante e dal forte impegno civile. Paolo Rossi Pisu, che con la sua Genoma Films organizza l'iniziativa, ha infatti scelto di devolvere l'intero incasso della serata, dedotti i costi tecnici, alle comunità dell'Emilia-Romagna colpite dalle alluvioni: un'iniziativa di solidarietà subito ripresa dallo stesso Russel Crowe che l'ha appoggiata e l'ha condivisa sui propri canali social. Sensibile alle tematiche ambientaliste e ai cambiamenti climatici, Crowe ha parlato di quello che sta accadendo in Australia, dove si alternano incendi terribili e alluvioni che hanno colpito le sue stesse tenute e i suoi stessi animali. E proprio durante la conferenza stampa a Russell Crowe è stato consegnato il "Terraviva Green Award", un premio per il suo impegno nella lotta ecologista.

Non solo notorietà e non solo quel Gladiatore che lo ha reso tanto noto, per lui il clima italiano e soprattutto romano è qualcosa di speciale: "Mi sento un po' lo zio di tutti qui. Le persone mi fermano e mi salutano. É bello sentirvi parlare di politica in modo animato e appena terminato il tour continuerò a scoprire questo Paese insieme ai miei due figli".

Il concerto del 27 giugno, per il quale sono ancora disponibili i biglietti, è realizzato da Genoma Films, in collaborazione con il Teatro Comunale di Bologna e Bologna Welcome e con il sostegno di Ascom, Emilbanca, Riviera Marine, Calzanetto, Vertical Music Records e Mei.