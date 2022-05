Voli Ryanair, per estate 2022 nuove rotte: "Siamo tornati"

Sei nuove rotte, i cui voli collegheranno Bologna con Agadir, Fez, Norimberga, Santiago, Stoccolma e Saragozza. E' la finestra di Ryanair sull'estate 2022, secondo quanto annuciato dalla compagnia low-cost irlandese insieme all'aeroporto Marconi. Con il Covid in una parentesi di contagi bassi e sotto controllo, il management dell'Arpa che vola torna a scommettere sul turismo stagionale.

Tutte cifre fornite dalla compagnia, ma si parla di un ripotenziamento stimato in circa 300 posti di lavoro con buona retribuzione e ben altri 4mila con l'indotto. Non da ultimo, la dotazione di tre nuovi aerei del modello 737 'Gamechanger', più performanti in termini di impresa con il 4 per cento di posti i più e il 16 per cento di consumi in meno. Si prospetta quindi un ritorno anche al di sopra dei livelli pre covid, con 700 voli estivi settimanali, 190 in più rispetto a prima della pandemia.

La richiesta della compagnia: "Via addizionale comunale"

"Bologna è la nostra seconda base più grande in Italia con 11 aeromobili basati, inclusi tre nuovi 'Gamechanger'. Ryanair ora collegherà Bologna con 24 paesi, dando al turismo inbound e outbound la spinta necessaria per questa tanto attesa estate", spiega Mauro Bolla, country manager Italy di Ryanair. "Per accelerare la ripresa del turismo, chiediamo al governo italiano di eliminare l'addizionale comunale su tutti i viaggi aerei fino al 2025, che sta danneggiando la competitività degli aeroporti italiani rispetto a quelli europei. L'eliminazione di questa tassa faciliterebbe una rapida ripresa del traffico aereo italiano e dei posti di lavoro grazie alle tariffe basse e al piano di crescita a lungo termine di Ryanair", sostiene Bolla.

"L'incontro di oggi rappresenta per noi un importante 'ritorno alla normalità', con un'offerta di destinazioni e di frequenze da parte di Ryanair che supera i livelli pre-pandemia. Come Aeroporto di Bologna, stiamo ricevendo segnali molto incoraggianti per l'estate ormai imminente, con un gap di passeggeri rispetto al periodo pre-pandemia che si sta via via riducendo", assicura Antonello Bonolis, direttore Business aviation e Comunicazione dello scalo.

"Ritorno alla normalità"

"Siamo passati dal -50,6% di gennaio 2022 su gennaio 2019 (l'ultimo anno prima del Covid), al -9% di aprile 2022 sullo stesso mese del 2019. Per noi significa recuperare connettività in chiave nazionale ed internazionale, ma anche ritornare ad accogliere turisti, uomini d'affari e visitatori, in piena sicurezza e con ricadute importanti per tutto il territorio", osserva Bonolis.

"Nel mese di aprile abbiamo toccato anche i 28.000 passeggeri al giorno. Un segnale positivo. Ryanair è qui da 14 anni. Ha sempre sviluppato il traffico, è sempre cresciuta, ha un modello flessibile, che meno di altre compagnie risente della crisi, hanno una forza enorme sul mercato e per loro Bologna rappresenta la seconda base italiana, non a caso perché evidentemente per loro c'è una grossa opportunità qui da sviluppare e questa è un'opportunità anche per l'Aeroporto", conclude l'amministratore delegato dell'Aeroporto di Bologna, Nazareno Ventola.