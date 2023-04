Passeggeri a quota 40 milioni per Ryanair al Marconi: scatta il premio per Mariaclara e la sua famiglia

E' stata festa stamane al Marconi di Bologna per l’arrivo della quarantamilionesima passeggera in transito con Ryanair, in 15 anni di attività su Bologna. Grande sorpresa per Mariaclara Mollica, atterrata a Bologna da Catania con il marito Antonio e la figlia Beatrice, tutti accolti all'arrivo dal country manager di Ryanair per l’Italia Mauro Bolla, accompagnato dall’Amministratore Delegato di Aeroporto di Bologna Nazareno Ventola e dal Direttore Business Aviation e Comunicazione di Aeroporto di Bologna Antonello Bonolis.

Si prepara estate in gran spolvero

Intanto la compagnia low cost irlandese si sta preparando al lancio estivo del 2023 che prevede 67 rotte, incluse 2 nuove per Tolosa e Zara e l’aumento delle frequenze su 25 rotte tra cui Alicante, Brindisi, Bruxelles, Creta, Lamezia, Palma di Maiorca e altre.

Questo operativo record vedrà 11 aeromobili Ryanair basati (investimento di $ 1,1 miliardi) e supporterà oltre 4.400 posti di lavoro inclusi 330 diretti.

L’operativo di Ryanair su Bologna per la Summer ‘23 includerà, 67 rotte totali incluse 2 nuove rotte su Tolosa e Zara, 11 aeromobili basati investimento di $ 1,1 miliardi), oltre 745 voli a settimana -crescita del 9% vs S22- 5,5 milioni di passeggeri da/per Bologna p.a. con 330 posti di lavoro diretti e il potenziale di ricaduta aggregato su altri 4400.