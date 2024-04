Biker precipita in una scarpata

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna della stazione Rocca di Badolo ha soccorso una biker a Sabbiuno. La ciclista, di 18 anni, residente a Bologna, è precipitata in una scarpata.

Cosa è accaduto

Era in compagnia di amici quando, in una curva, ha perso il controllo della bici cadendo per circa una decina di metri in una scarpata intorno alle ore 21.

I tecnici del Soccorso Alpino arrivati sul posto si sono calati per mettere in sicurezza la ragazza e posizionarla sulla barella per poi recuperarla con la tecnica del contrappeso.

Dalle prime informazioni la 18enne, nonostante lamentasse un forte dolore alla schiena, fortunatamente non sembra aver riportato gravi traumi se non escoriazioni: una volta riportata la barella sulla strada è stata affidata al personale sanitario dall'ambulanza che l'ha portata all'ospedale Maggiore di Bologna per ricevere le cure del caso. Sul posto erano presenti e operativi anche i Vigili del Fuoco di Pianoro.

Il Saer

Opera in "ambiente impervio e ostile" il Soccorso Alpino e Speleologico Emilia-Romagna (SAER) ed è l'articolazione territoriale del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS).

Nato nel 1993, il SAER è un'associazione di volontariato ("ONLUS"), senza fini di lucro e convenzionata con il 118.