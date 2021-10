Saffi, in cantina 3 etti di cocaina e farmaci dopanti: due arresti e due denunce

I carabinieri hanno arrestato due cittadini albanesi di 37 e 21 anni, di professione magazziniere e badante, per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. L'indagine è partirta dopo la segnalazione di alcuni condomini, preoccupati dal viavai in un appartamento in zona Saffi.

I militari hanno quindi fatto irruzione alll'alba di ieri mattina e hanno trovato inzialmente 15 dosi di cocaina. La perquisizione è continuata in una cantina in uso ai due uomini, dove sono stati scovati 3 etti di cocaina e 3mila euro, oltre a farmaci dopanti.

Gli accertamenti dei carabinieri hanno quindi portato ai locatari della cantina: si tratta di due italiani di 41 e 55 anni, che avevano affittato il locale "in nero" e che sono stati trovati in possesso di una dose di cocaina che riportava il medesimo logo di quella spacciata dagli affittuari, così sono stati denunciati per favoreggiamento.

Foto archivio