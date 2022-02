Saga Coffee, c'è l'accordo: salvi almeno 137 posti, incentivi all'esodo fino a 85mila Euro

Una via di uscita per almeno 137 posti su 220, mentre per gli altri si apre la strada dell'incentivo all'esodo. Questo il succo della bozza di accordo sulla vertenza della Saga Coffee, l'azienda metalmeccanica delle macchine da caffè di Gaggio Montano da oltre tre mesi sulle montagne russe, dopo l'annuncio di smobilitazione del gruppo Evoca.

A dare l'annuncio del patto raggiunto in Regione con la nuova cordata tra le bergamasche Tecnostamp e Minifaber è la Fiom Cgil e la Fim-Cisl, che parlano di "ruolo determinante" dell'assessore regionale alle attività produttive Vincenzo Colla

Si tratta -spiegano i sindacati- di un protocollo di intesa che, se approvato dai lavoratori, dovrà essere sottoscritto in un incontro in Regione il prossimo 24 febbraio "dopo la definizione degli ultimi aspetti di natura commerciale tra il Gruppo Evoca e la Newco".

Domani mattina l'accordo verrà illustrato ai lavoratori e alle lavoratrici al presidio e successivamente sottoposta al voto tramite referendum (nei giorni di lunedì 21 e martedì 22 febbraio). Ecco i punti principali: