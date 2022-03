Saga Coffee, ira della Fiom: "Cancellato il diario Facebook della vertenza. E' censura"

L'accordo con gli acquirenti è stato raggiunto, i licenziamenti scongiurati, ma la vicenda "Saga Coffee", ex Saeco di Gaggio Montano. oggi verte su un'altra questione, quella che il sindacalista della Fiom-Cgil Bologna Pirmo Sacchetti, chiama "atto di sensura", rendendo noto, insieme a Gianni Bortolini, che segue la pagina Facebook delle tute blu" la cancellazione da parte proprio di Facebook di 99 dei 100 post che costituivano il Diario della vertenza di Gaggio Montano (devo scrivere così per non essere di nuovo censurato)", dopo che la proprietà aveva annunciato la chiusura dello stabilimento e quindi il presidio no-stop dei lavoratori davanti ai cancelli.

Per i due sindacalisti si tratta di una "gravissimo atto di censura. La cronaca di 100 giorni di lotta, sacrifici, paure, speranze e infine gioie; 100 giorni di facce, di occhi, di sorrisi e di abbracci; 100 giorni di dignità in cui non sono mai state dette parole offensive o grossolane; 100 giorni di una delle storie di Resistenza più belle degli ultimi anni sono stati letteralmente trattati da Facebook alla stregua di spam, e quindi di volgare spazzatura" si legge nel post.

"Facciamo notare che Facebook consente tranquillamente a forze politiche che si richiamano al fascismo come Forza Nuova o Casa Pound"

Sacchetti e Bortolini si chiedono "chi c'è dietro? Non parliamo di uno o due post in cui inavvertitamente si è ecceduto nei toni (nei toni, non nei termini!), ma di tutti i 99 post in cui veniva citata una multinazionale che aveva dichiarato 220 licenziamenti e la chiusura dello stabilimento. Facciamo notare che Facebook consente tranquillamente a forze politiche che si richiamano al fascismo come Forza Nuova o Casa Pound (e tantissime altri partitini fanatici e nostalgici) di scrivere e postare ciò che più gli pare e piace. Quindi, questi possono esprimersi, ma i lavoratori no".

Poi c'è il capitolo "non contestare il capitale" quindi "ne consegue logicamente che su Facebook si può scrivere quasi qualunque cosa, ma è rigorosamente vietato polemizzare col “capitale”. Chi tocca le multinazionali viene censurato senza che nemmeno ti venga consentito di recuperare il lavoro - scrive Sacchetti - tutte quelle 100 giornate non solo sono state gettate nella spazzatura, ma Facebook ha provveduto con estrema sollecitudine a far svuotare il bidone, per cui tutto è andato perduto definitivamente".

"Facebook è un tribunale che opera senza preavviso (non ti segnala una eventuale infrazione in modo da consentirti di porvi rimedio), ma ti avverte solo a cose fatte, senza nemmeno darti la possibilità di ricorrere in appello - continua la nota - sembra assurdo ma è proprio così. Un eventuale ricorso è consentito soltanto ad “alcuni” e in certe “circostanze”, senza che però venga specificato come questi “alcuni” e queste “circostanze” vengano scelti, motivo per cui si rimane letteralmente in balia di un giudice che, oltre a non motivare la sentenza, non ti consente nemmeno di chiedere una revisione del caso" è inoltre "un tribunale che non motiva la sentenza" ma "si limita a segnalare una non meglio violazione di standard della Community: autenticità, sicurezza, privacy , dignità" pocihè "non esiste un centro di assistenza realmente fruibili dagli utenti"

"Credo che la politica e le Istituzioni dovrebbero porsi il problema di come tutelare meglio, anche da questo punto di vista, i fruitori della piattaforma, ma al di là di questo (che comunque riteniamo un tema essenziale), cancellando tutti i 99 post, Facebook si è arrogato persino il diritto di buttare nella spazzatura, o se vogliamo di censurare, o se vogliamo di considerare offensivi, anche quei post i cui i protagonisti positivi sono stati non solo i lavoratori ma pure i politici e le Istituzioni di questo territorio - e infine - un'offesa a lavoratrici e lavoratori che in quella vetenza ci hanno messo la propria anima e anche qualcosa in più".