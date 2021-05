Patrick Zaki, sagome per Bologna-Juve. Lepore: "Lo propongo al Bfc" | VIDEO

Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'assessore allo Sport approva la proposta di Possibile e Marco Vassalotti, autore di "Voglio solo tornare a studiare" (libro dedicato proprio alla vicenda dello studente detenuto in Egitto)

L'assessore allo Sport del Comune di Bologna, Matteo Lepore, sposa l'idea di collocare le sagome di Patrick Zaki sugli spalti dello stadio Dall'Ara durante la prossima partita tra i rossoblu e la Juventus. La proposta è stata lanciata pochi giorni fa da Marco Vassalotti, autore di "Voglio solo tornare a studiare (libro dedicato proprio alla vicenda dello studente detenuto in Egitto) e da Possibile.

"Mi sembra una bellissima idea, abbiamo bisogno di dare ancora molta visibilità alla causa di Zaki - dichiara Lepore, parlando con la Dire - che è la causa di Bologna, del nostro cittadino onorario che purtroppo da oltre un anno è recluso ingiustamente in Egitto". Lepore è pronto a muoversi per concretizzare la suggestione: "Proporrò questa cosa al Bologna calcio - afferma l'assessore - e spero venga accolta, perché sarebbe davvero un segnale importante per tutto il Paese e con una grande visibilità".