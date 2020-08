Sala Bolognese: esercitazione Vigili del Fuoco su nuovo elicottero AW139

Il reparto volo dei Vigili del Fuoco dell'Emilia Romagna è impegnato, in queste settimane, oltre che nell'attività istituzionale e di soccorso, anche nella formazione del personale all'utilizzo del nuovo elicottero AW139.

Oggi, 3 agosto, a Sala Bolognese, i piloti, i tecnici di bordo e gli elisoccorritori, si sono addestrati ad una delle manovre che il velivolo permette di eseguire: la "Human Cargo", attività che consente una rapida evacuazione di persone in situazioni di emergenza. Una risorsa operativa molto importante in scenari complessi come, per esempio, le alluvioni.