"Troppo vicina a una chiesa cinese": la sala slot al Navile non si farà

Alla fine la tanto discussa sala slot in via Donato Creti non si farà. Troppo vicina a una chiesa Evangelica cinese, che il regolamento regionale anti-ludopatia ritiene un luogo sensibile: "Alla luce dell'aggiornamento della mappatura dei luoghi sensibili completato nei mesi scorsi e della misurazione effettuata da parte della Polizia Locale - spiega il Comune - è stato verificato che non sussistono le distanze previste dalla legge (almeno 500 metri, ndr) tra la sala giochi che avrebbe dovuto aprire in via Donato Creti 30 e una chiesa Evangelica cinese situata in via Mascherino 11". Così la Questura non ha rilasciato l'autorizzazione richiesta.

Una sconfitta per il gioco d'azzardo e una vittoria invece per i residenti, che nei mesi scorsi avevano dato vita a un'accesa protesta contro la possibile presenza di nuove slot machine nel quartiere. Nei giorni scorsi l'assessora Luisa Guidone e la presidente di quartiere Navile Federica Mazzoni li avevano incontrati: "Questo tipo di attività desta molto spesso un vero e proprio allarme sociale - spiega oggi in una nota l'assessora -. Nelle scorse settimane abbiamo incontrato diversi cittadini molto preoccupati per questa possibile apertura. Nel frattempo gli uffici hanno terminato l'istruttoria dalla quale è emersa l'irregolarità della posizione di quella struttura".

Anche la presidente Mazzoni ha commentato il no da parte della Questura: "Un forte segnale del lavoro delle istituzioni nella prevenzione dei comportamenti patologici legati al gioco con slot machine, scommesse e gioco d'azzardo online. ll gioco d’azzardo diventa patologico quando si sviluppano comportamenti compulsivi simili a quelli che si manifestano con la dipendenza da sostanze: si ha un persistente bisogno di giocare e aumentano in modo progressivo il tempo e il denaro impegnati nel gioco fino a condizionare in modo significativo gli altri ambiti della propria vita (la famiglia, il lavoro, il tempo libero), spesso si investe al di sopra delle proprie possibilità economiche e si trascurano i quotidiani impegni della vita".