SalaBorsa all'aperto: la biblioteca si trasferisce nel cortile "Guido Fanti"

Un po' per la bella stagione, un po' per esigenze legate alla pandemia, la biblioteca Sala Borsa esce dalla "piazza coperta" per continuare all'aperto.

A partire dal mese di maggio Salaborsa si sposta nel cortile 'Guido Fanti' di Palazzo d'Accursio con alcune delle sue attività che, come fa sapere la biblioteca "si svolgeranno nel rispetto dei protocolli anti-covid, con l'uso l'uso della mascherina e il distanziamento".

Recentemente è stato aperto anche un passaggio per collegare i cortili interni di Palazzo d'Accursio a Sala Borsa: è il nuovo Corridoio del Bramante, inaugurato dopo i lavori di restauro e aperto per la prima volta al passaggio delle persone.