Salario minimo: "Raccolte 10mila firme, ora banchetti e campagna nei circoli"

Sono oltre 10mila le firme raccolte in Emilia-Romagna a sostegno della legge sul salario minimo. E domani, domenica 8 ottobre, il Pd torna in piazza coi banchetti e apre i circoli per incassare ulteriori adesioni. "In tantissimi hanno firmato sulla piattaforma online", ci tengono peraltro a rimarcare il segretario regionale Luigi Tosiani e la responsabile Lavoro dei dem emiliano-romagnoli, Simona Lembi. "Scegliamo di essere, insieme ai lavoratori e alle lavoratrici, dalla parte dei diritti e contro ogni forma di sfruttamento- affermano- è da questa premessa che nasce la proposta di legge unitaria promossa dal Pd e dalle opposizioni per un mercato del lavoro più giusto, affinché, come dichiarato dalla nostra segretaria Elly Schlein, le parole lavoro e povero non debbano più stare nella stessa frase".

Le firme raccolte dal Pd in Emilia-Romagna, aggiungono Tosiani e Lembi, "dimostrano la voglia del nostro popolo di mobilitarsi e di impegnarsi per contrastare l'azione di un Governo, che non fa nulla per sostenere i redditi dei lavoratori e delle lavoratrici e aiutare chi rischia di perdere il lavoro". Domani, per il Pd emiliano-romagnolo sarà dunque un'altra "giornata di raccolta di ulteriori adesioni nei nostri circoli e nei tanti banchetti che verranno allestiti in tutta la regione. Lo faremo con i nostri amministratori, dirigenti e soprattutto grazie ai nostri volontari che saranno presenti per informare i cittadini sui punti principali della proposta di legge- spiegano Tosiani e Lembi- mobilitiamoci tutte e tutti per il lavoro e per una giusta e dignitosa retribuzione".