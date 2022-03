Salita a San Luca per l'Ucraina, Zuppi chiama anche i russi a pregare per la pace

Cattolici e ortodossi, russi e ucraini. Tutti in preghiera e in cammino su per le rampe di San Luca. A spedire l'invito è l'arcivescovo di Bologna, Matteo Zuppi, che invita con la chiesa di Bologna a "pregare per la pace e la fine della guerra". Per questo domenica 13 marzo, al pomeriggio, "si farà il pellegrinaggio alla Madonna di San Luca, insieme all'arcivescovo, con ritrovo al Meloncello", informa la curia.

Si salirà di lì lungo il portico di San Luca fino alla basilica in cima al colle della Guardia. "Sono invitati i fedeli cattolici, greco-cattolici, ortodossi, ucraini, russi e delle altre comunità bolognesi", fa sapere via Altabella. "Al termine, alle 19, le campane delle chiese dell'arcidiocesi suoneranno a distesa come invito per tutti alla speranza e all'impegno per la pace".

"Nelle ore difficili che stiamo attraversando- afferma Zuppi invitando alla preghiera- non cessiamo di cercare rifugio sotto la protezione di Maria. Preghiamo per la fine della guerra in Ucraina e per la pace fra tutti i figli di Dio". L'annuncio della preghiera e della salita al santuario della Beata Vergine di San Luca verrà dato domani durante le messe in tutte le chiese dell'arcidiocesi.