Salme Cutro, tutto pronto al cimitero di Borgo Panigale: "Camion in arrivo"

Il cimitero islamico di Borgo Panigale si prepara ad accogliere le salme delle vittime del drammatico naufragio di Cutro. Bologna ne accoglierà solo alcune e non oltre 70 come inizialmente era stato disposto dal Viminale. Sulle modifiche al piano che era stato varato dal Ministero dell'Interno è stata la protesta di ieri dei parenti dei migranti naufragati, che si sono opposti con fermezza al trasferimento dei corpi dei loro cari volendo riportarli nel loro paese di origine.

Salme Cutro, oltre una ventina quelle in arrivo oggi al cimitero di Borgo Panigale

Dunque il trasferimento verso il capoluogo felsineo è solo laddove vi è stato il placet delle famiglie. E l'ok alla sepoltura in terra bolognese sarebbe arrivato al momento per poco più di 20 salme. Il loro arrivo è atteso a metà della mattinata odierna, come ha fatto sapere a BolognaToday uno dei custodi del cimitero di Panigale.

Si chiude così il cerchio della travagliata odissea che ha travolto gli sfortunati migranti che hanno trovato la morte al largo delle coste di calabresi. Una mediazione dovuta quella con i loro familiari, come aveva sottolineato ieri il sindaco di Bologna Matteo Lepore: "Da parte nostra confermo la disponibilità della città di Bologna - aveva detto il primo cittadino - ad ospitare le salme, ma ovviamente ogni trasferimento dovrà avvenire solo con il pieno consenso delle famiglie e nel rispetto della dignità dei superstiti, di congiunti e familiari delle vittime”.

Il destino delle altre salme di Cutro

Se al cimitero islamico di Bologna troveranno sepoltura soltanto le salme i cui familiari hanno dato il consenso, come aveva ieri chiarito il sindaco di Crotone Vincenzo Voce - tutte le altre resteranno per ora alla camera ardente di Crotone fino a quando non si risolveranno i problemi burocratici. Il governo sosterrà i costi per il rimpatrio per tutte le famiglie delle vittime.

"È stata contattata una agenzia funebre tedesca e il trasferimento avverrà da Crotone in Germania e dalla Germania a Istanbul e da lì a Kabul", aveva inoltre spiegato Voce, aggiungendo che "non è un problema finanziario ed economico perché il Viminale ha dato l'ok e anche il Presidente della Regione Calabria ha dato l'ok . Per i privati che stanno operando per conto proprio non c'è alcun problema, possono uscire quando vogliono fuori da qua. Ovviamente chi deve andare in paesi come l'Afghanistan ci vuole il passaporto mortuario e in questo il comune di Cutro provvederà a rilasciarlo, per tutte le altre vittime è sufficiente il certificato di morte e basta".

Inoltre il quadro non è ancora completo. Alcuni cadaveri ancora non sono stati riconosciuti dalle famiglie: "Stanno arrivando ancora familiari per riconoscere i propri cari - aveva spiegato il sindaco di Crotone -.È vero che sono passati 11 giorni, ma ancora il riconoscimento non è stato completato".

(Familiari vittime naufragio Cutro in protesta per il trasferimento a Bologna)