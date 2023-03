Naufragio di Cutro, le immagini delle sette le bare arrivate a Borgo Panigale | VIDEO

Sabato dovrebbe avvenire la sepoltura nel campo islamico del cimitero. Possibili nuovi arrivi già in serata

Sono sette le bare arrivate da Crotone al cimitero di Borgo Panigale contenenti le vittime del naufragio di Steccato di Cutro lo scorso 26 febbraio. Attorno alle ore 11.30 due van, uno grigio e uno nero, sono arrivati all’ingresso secondario del cimitero, eludendo la stampa che attendeva all’ingesso principale. I due mezzi del centro servizi funebri “La Crotonese” contenevano tre bare uno e quattro l’altro: sette in tutto i feretri, compresi quelli di tre minori. Una delle bare, la più piccola, è di colore bianco, a testimoniare la presenza di un bambino tra i deceduti trasportati a Bologna. Sopra i tre feretri più piccoli, gli addetti del servizio funebre hanno posto alcuni peluche colorati ed un palloncino rosso a forma di cuore. Raggiunti dalla stampa, i due funzionari non hanno voluto rilasciare interviste, riferendo solamente di un secondo viaggio che altri addetti al trasporto funerario avrebbero già intrapreso.

Sul numero esatto non c'è ancora una conferma ufficiale, ma le bare in viaggio verso Borgo Panigale al momento dovrebbero essere circa venti. Differentemente dalle prime sette, adagiate nella Sala del commiato affianco al forno crematorio, i feretri in arrivo dovrebbero essere poste nel deposito della camera mortuaria. Sabato, infine, dovrebbe avvenire la sepoltura nel campo islamico del cimitero.

I parenti delle vittime arrivati a Bologna

Ad accompagnare nell'ultimo viaggio le vittime del naufragio di Cutro ci sono anche alcuni familiari. Poco dopo l'arrivo dei sette feretri al cimitero di Borgo Panigale, nel capoluogo emiliano sono giunti anche alcuni parenti . E' partita la macchina organizzativa messa in piedi dal comune di Bologna, che prevede la loro accoglienza fino al giorno del rito funebre (QUI I DETTAGLI)