Saltano le tubature dell'acqua, strade allagate e disagi al traffico | FOTO

Mattina di disagi sulle strade bolognesi, dove si sono registrati degli allagamenti che hanno reso necessario chiudere al traffico veicolare alcune zone, con conseguenze sulla viabilità. E' successo intorno alle ore 9, in due diversi punti, tra via Lame e viale Silvagni.

Da quanto si apprende, a causare la fuoriuscita copiosa di acqua, che ha invaso parte di viale Silvani e via Pier de Crescenzi, è stata la rottura di una tubatura dell'acquedotto. Area interdetta al traffico e pronto intervento sul posto del personale Hera, insieme alla Polizia Locale e ai vigili del fuoco che sono al lavoro per ripristinare la situazione. Non si conoscono ancora con precisione le tempistiche di risoluzione della problematiche, che ha causato anche l'interruzione del servizio idrico in zona.

Stesso copione, anche se di minore entità, su via Lame. Pure qui stamane, 17 maggio, per problemi alle condotte si è dovuto intervenire. E' stato interrotto il traffico da Porta Lame a via Malvasia. La situazione è in via di risoluzione.