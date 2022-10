Saltasu: Tper estende la possibilità di viaggiare con la ricevuta di prenotazione

Tper estende al 30 novembre la possibilità di viaggiare con la ricevuta di prenotazione

.Lo rende noto la società di trasporti spiegando che "per permettere la gestione e la consegna delle tessere, che è stata rallentata dal grande carico di lavoro conseguente all'introduzione del Bonus Trasporti, le ricevute con il riepilogo delle prenotazioni precedenti al 15 ottobre, resteranno utilizzabili fino al 30 novembre, in sostituzione all'abbonamento, qualora non si sia ancora ricevuta la tessera".

Tper ricorda anche che è necessario accompagnare un documento di riconoscimento alla ricevuta per potere viaggiare sui mezzi.

Abbonamento del trasporto pubblico gratuito per studenti - Saltasu

La Regione Emilia-Romagna ha confermato anche per l’anno scolastico 2022-2023 l’abbonamento gratuito riservato agli studenti di scuole elementari, medie e superiori, Salta su!

É possibile presentare la richiesta online fino al 31 dicembre 2022 con credenziali SPID. L’abbonamento gratuito potrà essere rilasciato dalle aziende di trasporto fino al 31 gennaio 2023.

Per l’anno scolastico 2022-2023 è possibile fare richiesta online per l’abbonamento gratuito per il bus e/o per il treno accedendo alla piattaforma unica Salta su!.

Fanno eccezione i residenti in Emilia-Romagna iscritti a un istituto scolastico fuori regione e/o che utilizzano società di trasporto di altre regioni, che dovranno invece chiedere il rimborso dell’abbonamento annuale acquistato.