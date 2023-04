Sanità, i medici protestano: “Scellerato bloccare le assunzioni”

“I cittadini tutti dovrebbero sostenerci e sostenere il diritto costituzionale alle cure. Il diritto è messo in grave pericolo dalle scelte di definanziamento del servizio pubblico”. A lanciare il grido di allarme è Anaao Assomed, sindacato dei medici: “Non basta presentarsi con i conti in ordine, se questo è raggiunto a discapito della salute garantita, della qualità dei professionisti in campo, della tempestività delle azioni. Occorre pretendere che le risorse, ad ogni livello siano indirizzate al meglio e siano adeguate ai bisogni” o altrimenti “si dovrà rinunciare, come già successo altrove, alla salute di qualità per tutti”.

Il riferimento è alle recenti riunioni avute con la regione: “abbiamo sentito più volte della necessità di bloccare le assunzioni dei sanitari nel prossimo triennio, per recuperare un immaginario 'esubero'. Questa scelta scellerata, si va ad inserire in uno scenario drammatico per la sanità pubblica, derivante da tre anni di devastante pandemia, ma anche e soprattutto dalla carenza di medici specialisti su tutto il territorio nazionale e dalle inadeguate condizioni di lavoro dei sanitari, che si trovano costretti a turni di lavoro massacranti con produzione di ore di straordinario ed ai quali sono in alcune realtà negati il giusto compenso ed il giusto risposo, con dilazioni inaccettabili dei periodi di ferie e recupero”.