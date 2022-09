Disturbi mentali in aumento con la pandemia. L'Ausl e i tavoli per sensibilizzare sul tema | VIDEO

In vista della Giornata mondiale della salute mentale, celebrata ogni anno dall’Organizzazione Mondiale della Sanità il 10 ottobre, l’Azienda USL di Bologna, il Comune, la Città Metropolitana e l’università di Bologna inaugurano un ciclo di trenta tavoli pubblici di conversazione sul tema. L’iniziativa, che coinvolge numerose realtà dell’associazionismo e della cooperazione sociale del territorio bolognese, prenderà vita in vari luoghi della città: obiettivo dei tavoli è quello di proporre una riflessione generale, ma anche su temi specifici, che contribuire alla condivisione della conoscenza e della sensibilizzazione sul tema. Questo, come sottolineato da tutti i relatori presenti all’incontro, per far sì che oltre alle autorità sanitarie ci sia una certa consapevolezza sul tema della salute mentale all’interno della società e della comunità in cui l’individuo vive. Non basta che l’utente si rivolga alle autorità sanitarie: il primo obiettivo è quello di costruire una comunità che vada incontro all’individuo e che si occupi di temi importanti nella vita di ognuno, come possono essere la casa o il lavoro.

Salute mentale, i dati

I dati forniti dall’Ausl sono di per sé preoccupanti: in alcuni casi l’utenza è addirittura quadruplicata. Tra le cause principali dell’aumento di disturbi mentali c’è sicuramente la pandemia. Negli ultimi anni i centri di Salute mentale dell’Azienda USL di Bologna si sono trovati ad accogliere presso i propri servizi un numero in continua crescita di persone adulte in carico ai servizi territoriali: si è passati da 1.209 utenti del 2019 ai 4.824 nuovi utenti nel 2021. Il totale degli utenti del 2021 è stato di oltre 15mila persone adulte, di cui il 10% di età compresa tra i 18 e in 24 anni. Negativi anche i dati a proposito della Neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza: da 3.198 nuovi utenti nel 2019 si è passati ai 3.740 nel 2021.

Salute mentale, l’importanza della comunità

“Il disagio che si risolve con un forte radicamento nella società. Le ore di un paziente a contatto con le autorità sanitarie sono molto poche rispetto a quelle che l’individuo passa all’interno della società, per questo è importante creare un ambiente sempre più accogliente anche al di fuori delle istituzioni sanitarie” dice in conferenza stampa Paolo Bordon, Direttore generale dell’Ausl di Bologna.

“La salute mentale – dice Roberta Toschi, consigliera comunale e delegata del Sindaco – è un tema ampiamente inserito nel contesto cittadino. Non è un tema nuovo. In consiglio comunale lo abbiamo rinnovato in seguito alla pandemia: come commissione ci siamo infatti ritrovati a trattarlo frequentemente. Abbiamo registrato un aumento del disagio sicuramente collegato alla pandemia, ma anche alle fragilità sempre più presenti nel territorio. Per questo la società è la comunità hanno un valore sempre più importante, ed è auspicabile che queste siano sempre più integrate con le autorità sanitarie. L’età dei pazienti si sta sempre abbassando e vede comportamenti come disturbi alimentari e autolesionismi sempre in aumento”.

Tra gli oratori della conferenza stampa che si è svolta nella sede dell’Ausl di via Castiglione 29 c’è anche Pamela Bolognini. Pamela nel 2015 si è rivolta alle autorità sanitarie in seguito ad un periodo di forte difficoltà. Dopo sette anni, Pamela è diventata ESP (esperta nel supporto tra pari) e sta finalmente uscendo da quel periodo buio: “Il centro di salute mentale non può essere l’unica cosa. Si riparte da zero: serve una comunità, un lavoro. E lo dico da paziente, in carico dal 2015. Ho iniziato con un tirocinio formativo è da lì ho cominciato a riprendere in mano la mia vita. Lo stigma purtroppo esiste: mi sento spesso dire ‘tu prendi psicofarmaci, hai un problema’. Si ha la sensazione che una persona che prende medicine sia una persona pericolosa, da rinchiudere. Invece non è così: bisogna accogliere le persone e non giudicarle. È importantissimo il lavoro che viene fatto tra medici e utenti ma anche tra utenti stessi”.