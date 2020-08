L'addio, commosso, dei colleghi di Luca Fini davanti al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, in via Ferrarese, oggi pomeriggio alle 15, prima dei funerali nella chiesa di Calcara di Crespellano, in Valsamoggia.

L'uomo, schiacciato da un tir in tangenziale lo scorso 13 agosto, aveva 56 anni e aveva passato una vita indossando divisa ed elmetto. Una settimana prima aveva avuto una promozione.