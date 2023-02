Strisce pedonali umane, il flashmob in via don Minzoni

Stamattina, domenica 26 febbraio, in via Don Minzoni, anche a Bologna si è svolto il flashmob a difesa delle strisce pedonali organizzato da Salvaiciclisti.

L'evento si svolge simultaneamente in decine di altre città italiane, tra cui Torino, Milano, Roma, Napoli; in regione hanno aderito Ferrara, Parma, Modena, Carpi. A Bologna, i volontari delle associazioni e i residenti sono scesi in strada in via Don Minzoni, in prossimità del Mambo, per proteggere le strisce pedonali in corrispondenza di Via F.lli Rosselli.

Spiega Alice Fanti, presidente di Salvaiciclisti: "Abbiamo scelto via Don Minzoni per farne un esempio della Città 30 che non vogliamo. Via Don Minzoni è infatti una strada dove il limite di 30 km/h è già in vigore dagli anni Ottanta, come in tutto il centro storico; ma, senza interventi infrastrutturali sulla strada e senza controlli, nessuno lo rispetta. Il rettilineo e la larghezza delle corsie inducono ad accelerare, mancano isole a centro strada e golfi laterali per rendere visibili gli attraversamenti, i pedoni che si accingono ad attraversare sono scarsamente visibili perché nascosti dalle auto in sosta a ridosso delle strisce, e la sosta in doppia fila ormai cronica ostacola ulteriormente la visibilità. Morale? Diventa un mondo alla rovescia, in cui le persone si fermano sulle strisce pedonali per dare la precedenza alle auto in transito".

La campagna nazionale #Città30Subito è promossa da Legambiente, FIAB, Asvis, Kyoto Club, Vivinstrada, ANCMA, Salvaiciclisti, Fondazione Michele Scarponi, AMODO ed è condivisa con associazioni locali e cittadini che sentono l’esigenza di una rivoluzione nella sicurezza stradale in ambito urbano.