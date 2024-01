Minaccia di lanciarsi da un ponte, poliziotto le salva la vita

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

È una storia a lieto fine quella che ha visto protagonista un giovane agente della polfer, Giovanni Lezzi, che la sera di martedì 23 gennaio ha convinto una ragazza a non gettarsi dal cavalcavia sulla quale si era salita e dal quale minacciava di buttarsi.

Verso le ore 22.30, i carabinieri ricevono una chiamata da parte di un ragazzo che racconta di essere in contatto telefonico con una sua amica, la quale è salita su un cavalcavia dal quale minaccia di suicidarsi. I militari hanno subito contattato la sede operativa della polfer: alla chiamata risponde Lezzi, che subito da ordine di interrompere la circolazione dei treni. L’agente della polfer, 22enne in servizio da un anno e mezzo, contatta prima il ragazzo che aveva chiamato i carabinieri, chiedendo informazioni sulla ragazza, e poi contatta direttamente lei al telefono. La giovane risponde alla chiamata di Lezzi: la telefonata dura circa una decina di minuti, in cui il poliziotto riesce a rassicurare la giovane e a convincerla a tornare a casa. Terminata la chiamata, Lezzi richiama i carabinieri chiedendo di controllare che la ragazza fosse effettivamente tornata nella sua abitazione, cosa confermata poco dopo dal controllo dei militari.