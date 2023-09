Malore alla festa, salvato grazie al defibrillatore un uomo colpito da attacco cardiaco

Un uomo di 62 anni è stato salvato questa mattina a Molinella grazie all'intervento tempestivo della squadra dei Vigili del Fuoco volontari. Erano circa le dieci quando uno dei componenti della Protezione Civile si è accasciato a causa di un attacco cardiaco, proprio lì, davanti alla caserma del 115: soccorso immediatamente, grazie all'uso del defibrillatore è riuscito a riprendersi ed è poi stato trasportato all'Ospedale Sant'Orsola di Bologna dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico.

"Abbiamo capito subito che era una situazione grave. - raccontano i volontari dei Vigli del Fuoco - Non respirava più e dopo aver chiamato il 118 siamo ricorso al defibrillatore che abbiamo all'interno del camion e fatto il massaggio cardiaco. Fortunatamente si è ripreso ancora prima che arrivasse l'ambulanza. Siamo felici di poter raccontare una storia a lieto fine proprio in questa giornata, nella quale a Molinella si sta svolgendo la festa del volontariato, durante la quale tutte le realtà e le associazioni mostrano come operano".