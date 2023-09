Svolta vicina nelle ricerche dell'imprenditore scomparso? La sorella: "C'è grande ansia"

Da ieri si scava nella terra, con la pala per non compromettere la ricerca. Nel giardino di una villa a Lesignana, nel modenese, potrebbe essere sepolto il cadavere di Salvatore Legari, l'imprenditore 54enne, originario del Salento ma residente tra Modena e Bologna, scomparso dallo scorso luglio? Non si sa molto. C'è stretto riserbo intorno alle indagini. Anche la famiglia dell'uomo fa sapere di non avere informazioni.

Il furgone rintracciate e le ricerche nella zona

Vigili del fuoco e carabinieri anche oggi stanno setacciando la zona. Le operazioni nella villa sono iniziate ieri, ma si la giornata non avrebbe dato esiti. Stamane si continua l'ispezione. Via via che passano i giorni la speranza di poter rintracciare l'uomo in vita si fa più flebile. Di lui si sono perse le tracce dallo scorso 13 luglio. Quella mattina il 54enne è uscito da casa alla guida del suo furgoncino per andare a riscuotere il pagamento per un lavoro svolto. Nel cantiere di Lesignana - dove ora si scava nella terra - sarebbe stato visto l'ultima volta. Sempre in questa zona nelle scorse settimane erano state avviate ricerche, che si sono estese anche in altre aree della provincia di Modena, nei pressi del ritrovamento del furgone dell'imprenditore.

L'angoscia della sorella: "Siamo in ansia, in attesa di sapere"

Legari, originario di San Pancrazio Salentino, da oltre 20 anni vive e lavora in Emilia. Padre di due figli di 21 e 19 anni, avuti da una precedente relazione, era solito spostarsi tra i cantieri di cui seguiva i lavori e Modena, dove vive l'attuale compagna. È stata proprio la donna a denunciare la scomparsa il 14 luglio, dopo 24 ore di preoccupazione in cui non era riuscita a contattare il 54enne.

Amici e familiari non hanno mai smesso di cercarlo in un crescendo di angoscia e preoccupazione. Diversi negli ultimi mesi gli appelli da parte loro anche via social network, purtroppo senza successo. Raggiunta stamane al telefono da Bolognatoday, Nunzia, la sorella di Salvatore comprensibilmente scossa si è detta all'oscuro degli sviluppi sulle ultime operazioni di ricerca: "A noi non hanno fatto sapere nulla. Degli scavi in giardino addirittura l'abbiamo saputo stamattina leggendolo su Facebook. Non ci hanno detto nulla, come la volta scorsa, anche se abbiamo chiesto di tenerci aggiornati. So solo che da ieri i primi scavi non hanno dato esito e che oggi continuavano. Siamo tutti in preda a una grande ansia, in attesa di sapere qualcosa di più".

