Imprenditore scomparso nel bolognese. La sorella: “Aiutateci a ritrovarlo”

È la mattina del 13 luglio l’ultimo momento in cui Salvatore Legari è stato visto. L’uomo, un imprenditore di 54 anni originario di San Pancrazio Salentino, in Puglia, da tempo vive in Emilia-Romagna, dove si divide tra le province di Modena e Bologna. Da quel giorno, dopo il saluto alla compagna che era in casa con lui, nessuno lo ha più visto.

Scomparso

Legari, come scrive il quotidiano online BrindisiReport, si trasferì nel Bolognese più di 20 anni fa. Lì, da una precedente relazione, sono nati i suoi due figli di 21 e 19 anni. Quotidianamente si spostava fra i cantieri per seguire i lavori svolti dalla sua impresa. È andata così anche la tarda mattinata del 13 luglio, quando da Modena, dove vive con l’attuale compagna, si è spostato verso il Comune di Valsamoggia, in provincia di Bologna.

Quando è uscito da casa indossava una t-shirt bianca con la scritta “Montanari Ceramiche" e un paio di bermuda blue tipo jeans. Calzava un paio di scarpe da ginnastica di marca Puma, di colore nero. Nel pomeriggio la compagna lo contatta telefonicamente, senza ottenere risposta. Si tratta della prima di una lunga serie di telefonate infruttuose che vanno avanti fino a tarda serata. Vane anche le telefonate dei figli. Di Salvatore, di fatto, si perdono le tracce. Sparito anche il suo furgone, cercato sia nei pressi dell’abitazione che nei dintorni del cantiere.

Il giorno successivo la compagna sporge denuncia di scomparsa ai carabinieri di Modena, facendo scattare le ricerche. Sui profili Facebook di conoscenti e parenti vengono rilanciati degli appelli condivisi da centinaia di persone. Nei giorni successivi due sorelle del 54enne raggiungono la zona.

L'appello dei familiari: "Aiutateci"

“Purtroppo – dichiara a BrindisiReport la sorella Nunzia – non abbiamo nessuna risposta”. I familiari brancolano nel buio da tre settimane. “Abbiamo due genitori – riferisce ancora la sorella – anziani e cardiopatici. Salvatore li sentiva telefonicamente quasi ogni giorno. Siamo sicuri che non si sarebbe mai allontanato, senza far sapere nulla”. Alla famiglia non risultano particolari problematiche: “Aveva un carattere forte, non si buttava mai giù”, afferma ancora la sorella. I familiari rivolgono un accorato appello affinché chiunque possa avere delle informazioni dia un aiuto. (fonte Brindisireport.it)