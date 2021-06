La stage del Salvemini rivive nel docufilm "Per sempre giovani" | VIDEO

Rivive in un docufilm, intitolato ‘Per sempre giovani’, il disastro dell’istituto Gaetano Salvemini di Casalecchio di Reno. La storia di quel 6 dicembre del 1990 quando lo schianto di un aereo militare in avaria abbandonato dal pilota squarciò parte della scuola strappando via la vita di dodici studenti e lasciando tra le macerie oltre 80 feriti viene raccontata in una pellicola ideata e realizzata dal giornalista di Trc Stefano Ferrari, con il sostegno dell’Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna.

La proiezione in anteprima questa sera alla Casa delle Acque di Casalecchio di Reno alla quale prenderà parte anche Stefano ‘Cisco’ Bellotti, ex frontman dei Modena City Ramblers, che ha prestato la sua voce per la colonna sonora e la cui canzone ‘Per sempre giovani’, appunto, dà il titolo all'opera. Contemporaneamente anche la diretta televisiva.

Molte immagini inedite, recuperate dalla Teche Rai, raccontano chi è rimasto, le testimonianze dei genitori di quei ragazzi e dell’associazione dei familiari delle vittime.

"L’idea del docu-film – come spiega Ferrari – si affianca anche ad una ‘graphic novel’ con lo stesso titolo ideata sempre da me con l’illustratore Matteo Matteucci per l’editore Minerva, nasce dalla volontà di dare a questa comunità la chiusura di un cerchio, ritenendo necessario e utile andare più a fondo, dato che il territorio bolognese è stato teatro nel corso degli ultimi cinquant’anni di tantissime tragedie e questa strage si è un po’ persa nella memoria collettiva, in tanti al di fuori di Bologna e Casalecchio non la conoscono".