Salvini a Bologna: "Modello Guazzaloca? Nostro candidato anche senza tessere di partito" | VIDEO

Il candidato per le elezioni di sindaco del 2021 può "che non necessariamente deve avere tessere di partito in tasca". A puntualizzarlo ai microfoni di Bolognatoday è stato Matteo Salvini, che oggi ha inaugurato una sede del Carroccio in pieno centro, in via Santa Margherita, a due passi dal comune e dalla questura.

"Se il modello è Guazzaloca? Il modello è un bolognese, che conosca Bologna. Pensare a Guazzaloca è un bel modo di cominciare" aggiunge Salvini, che indica la nuova sede come "un punto di ascolto per offrire un cambiamento alla città".