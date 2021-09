Elezioni Bologna 2021: Salvini torna a Bologna, ospite a convegno sulla disabilità

Il leader del Carroccio ritorna in città a pochissimi giorni dall'ultimo appuntamento. Sullo sfondo la campagna elettorale per le aministrative

A pochissimi giorni dalla sua ultima comparsata a Bologna -un comizio in piazza dei Colori- Matteo Salvini torna a Bologna. Il contesto è meno battagliero ma il tema non meno importante, e cioè un incontro al fianco della ministra leghista Erika Stefani sul tema disabilità.

L'iniziativa è fissata per dopodomani venerdì 24 settembre 2021 all'hotel Carlton, alle 16:30. L'argomento sarà "Bologna, Città accessibile". Con Salvini e la ministra ci saranno il commissario emiliano della Lega Andrea Ostellari, l'europarlamentare bolognese Alessandra Basso e la consigliera regionale Valentina Stragliati. Il moltiplicarsi degli appuntamenti sotto le Torri per il leader del Carroccio ovviamente non è un caso: sullo sfondo c'è la campagna elettorale per le elezioni amministrative, nella quale oltre al supporto del candidato Fabio Battistini la Lega deve misurare anche la rivalità interna di Fratelli D'Italia, formazione con la quale il Carroccio rivaleggia per la leadership di tutto il centrodestra.